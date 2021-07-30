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УЕФА проиграл суд участникам Суперлиги

УЕФА проиграл суд участникам Суперлиги УЕФА проиграл судебное разбирательство с клубами-учредителями Европейской Суперлиги.
Футбол
30 июля 2021 г. 21:24
УЕФА проиграл суд участникам Суперлиги

УЕФА проиграл судебное разбирательство с клубами-учредителями Европейской Суперлиги.

Как передает Report, такой вывод можно сделать из совместного заявления "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса", в котором клубы выступили против монополии УЕФА в футболе и выразили уверенность в успешной реализации Суперлиги.

Сообщается, что Мадридский суд отклонил иски УЕФА – теперь организация не имеет права применять санкции к создателям и участникам Суперлиги. Если УЕФА продолжит ущемлять клубы, причастные к созданию нового турнира, то получит наказание от штрафов до уголовной ответственности.

Напомним, Суперлигу образовали 12 европейских топ-клубов: "Реал", "Барселона", "Атлетико" (все - Испания), "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал", "Тоттенхэм Хотспур" (все - Англия), "Ювентус", "Интер" и "Милан" (все - Италия). Турнир должен был заменить Лигу чемпионов, однако участникам проекта пригрозили исключением из национальных турниров, и запуск сорвался.

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