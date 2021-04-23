О нас
Report Georgia
Аудио новости

УЕФА может дисквалифицировать "Реал" и "Ювентус" из Лиги чемпионов

УЕФА может дисквалифицировать "Реал" и "Ювентус" из Лиги чемпионов Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прорабатывает вариант с наказанием для мадридского "Реала" и туринского "Ювентуса", которые 19 апреля приняли решение объявить об участии в европейской Суперлиге
Футбол
23 апреля 2021 г. 06:13
УЕФА может дисквалифицировать Реал и Ювентус из Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прорабатывает вариант с наказанием для мадридского "Реала" и туринского "Ювентуса", которые 19 апреля приняли решение объявить об участии в европейской Суперлиге.

Как передает Report со ссылкой на издание AS, организация планирует не допустить действующих чемпионов Испании и Италии до розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2021/22, который стартует в сентябре текущего года.

Отмечается, что некоторые члены исполкома УЕФА настроены менее радикально и не хотят лишать оба клуба возможности играть в очередном сезоне Лиге чемпионов.

Более подробно данный вопрос будет рассматриваться на ближайшем заседании, которое запланировано на 23 апреля.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке UEFA “Real Madrid” və “Yuventus”u Çempionlar Liqasından kənarlaşdıra bilər

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Определились кандидаты в члены ЦИК от ПЕА
Определились кандидаты в члены ЦИК от ПЕА
22 апреля 2021 г. 19:26
Названы независимые депутаты-кандидаты в члены ЦИК
Названы независимые депутаты-кандидаты в члены ЦИК
22 апреля 2021 г. 11:22
Стало известно время формирования нового состава ЦИК
Стало известно время формирования нового состава ЦИК
21 апреля 2021 г. 19:05
Советник президента РФ: Отношения Баку и Москвы - важный пример добрососедства
Советник президента РФ: Отношения Баку и Москвы - важный пример добрососедства
21 апреля 2021 г. 16:37
Исакзаи: ООН готовы помочь в возвращении вынужденных переселенцев Азербайджана в свои дома
Исакзаи: ООН готовы помочь в возвращении вынужденных переселенцев Азербайджана в свои дома
20 апреля 2021 г. 10:54
В Азербайджане похищен унаследованный семьей депутата антикварный самовар
ФотоВ Азербайджане похищен унаследованный семьей депутата антикварный самовар
17 апреля 2021 г. 11:43
Обнародованы запасы медицинских масок в Азербайджане
Обнародованы запасы медицинских масок в Азербайджане
15 апреля 2021 г. 16:16
Обнародовано количество произведенных в Азербайджане медмасок
Обнародовано количество произведенных в Азербайджане медмасок
15 апреля 2021 г. 16:10
В Азербайджане продано около 80 млн медицинских масок 
В Азербайджане продано около 80 млн медицинских масок 
15 апреля 2021 г. 16:05
Министр: Азербайджан является близкой для Украины страной
Министр: Азербайджан является близкой для Украины страной
15 апреля 2021 г. 10:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi