УЕФА может дисквалифицировать "Реал" и "Ювентус" из Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прорабатывает вариант с наказанием для мадридского "Реала" и туринского "Ювентуса", которые 19 апреля приняли решение объявить об участии в европейской Суперлиге

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прорабатывает вариант с наказанием для мадридского "Реала" и туринского "Ювентуса", которые 19 апреля приняли решение объявить об участии в европейской Суперлиге.

Как передает Report со ссылкой на издание AS, организация планирует не допустить действующих чемпионов Испании и Италии до розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2021/22, который стартует в сентябре текущего года.

Отмечается, что некоторые члены исполкома УЕФА настроены менее радикально и не хотят лишать оба клуба возможности играть в очередном сезоне Лиге чемпионов.

Более подробно данный вопрос будет рассматриваться на ближайшем заседании, которое запланировано на 23 апреля.