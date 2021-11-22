Стадион французского клуба будет закрыт для болельщиков

Дисциплинарная комиссия Французской Лиги сообщила о том, что после происшествия, случившегося во время матча "Лион" - "Марсель", начато расследование.

Дисциплинарная комиссия Французской Лиги сообщила о том, что после происшествия, случившегося во время матча "Лион" - "Марсель", начато расследование.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт лиги, игра была прервана на первых минутах из-за того, что полузащитник "Марселя" подвергся агрессии со стороны болельщиков - в его голову попала бутылка с водой.



"В качестве консервативной меры вводится полное закрытие трибун стадиона "Гроупама" до вынесения окончательного решения. Это коснется матча "Лион" - "Ренн", запланированного 1 декабря 2021 года. На заседании 8 декабря Дисциплинарная комиссия определит окончательные решения, которые необходимо принять в отношении ответственности "Лиона" и судьбы матча", - говорится в заявлении на официальном сайте лиги.