"Сивасспор" впервые в истории выиграл Кубок Турции

Турецкий футбольный клуб "Сивасспор" обыграл "Кайсериспор" и впервые в своей истории стал обладателем Кубка Турции.

Турецкий футбольный клуб "Сивасспор" обыграл "Кайсериспор" и впервые в своей истории стал обладателем Кубка Турции.

Как передает Report, финальный матч Кубка Турции прошел на Олимпийском стадионе в Стамбуле и завершился после дополнительного времени со счетом 3:2. В основное время встречи у "Кайсериспора" отличился Рамазан Дживелек (33-я минута), у "Сивасспора" – Аарон Аппиндангое (60). В дополнительное время за "Сивасспор" мячи забили Макс Градель (95) и экс-футболист "Краснодара" Мусса Конате (113), у "Кайсериспора" гол на счету Ильхана Парлака (107).

"Кайсериспор" выигрывал Кубок Турции в сезоне-2007/08.