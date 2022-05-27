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"Сивасспор" впервые в истории выиграл Кубок Турции

"Сивасспор" впервые в истории выиграл Кубок Турции Турецкий футбольный клуб "Сивасспор" обыграл "Кайсериспор" и впервые в своей истории стал обладателем Кубка Турции.
Футбол
27 мая 2022 г. 01:34
Сивасспор впервые в истории выиграл Кубок Турции

Турецкий футбольный клуб "Сивасспор" обыграл "Кайсериспор" и впервые в своей истории стал обладателем Кубка Турции.

Как передает Report, финальный матч Кубка Турции прошел на Олимпийском стадионе в Стамбуле и завершился после дополнительного времени со счетом 3:2. В основное время встречи у "Кайсериспора" отличился Рамазан Дживелек (33-я минута), у "Сивасспора" – Аарон Аппиндангое (60). В дополнительное время за "Сивасспор" мячи забили Макс Градель (95) и экс-футболист "Краснодара" Мусса Конате (113), у "Кайсериспора" гол на счету Ильхана Парлака (107).

"Кайсериспор" выигрывал Кубок Турции в сезоне-2007/08.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Sivasspor” futbol üzrə Türkiyə Kubokunun qalibi olub

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