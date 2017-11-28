Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня стартует 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу.
Как передает Report, в первый игровой день состоятся два матча.
Лидер Премьер-лиги Азербайджана "Карабах" проверит лидера первого дивизиона, команду "Гарадаг Лёкбатан". "Нефтчи" будет принимать команду, занимающую последнюю строчку первого дивизиона, команду "Загатала".
Отметим, что остальные 6 матчей 1/8 финала кубка состоятся 29 ноября. В соответствии с регламентом, победитель определяется в одной игре.
Кубок Азербайджана
1/8 финала
28 ноября (вторник)
16:00. "Карабах” – "Гарадаг Лёкбатан”
Арбитры: Рамиль Диниев, Эльшад Абдуллаев, Нахид Алиев, Гаджиали Агаев
Представитель АФФА: Эльчин Мамедов
Арбитр-инспектор: али Гусейнов
Баку. "Азерсун Арена”( AzersunArena)
17:00."Нефтчи” – "Загатала”
Арбитры: Рашад Ахмедов, Намиг Гусейнов, Мехман Махмудовv, Этибар Гасанов
Представитель АФФА: Эльдениз Мусаев
Арбитр-инспектор: Вюсал Алиев
Баку. "Баксель Арена” (Bakcell Arena)
Şamo QuliyevАвтор новости