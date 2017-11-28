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    Сегодня стартует 1/8 финала кубка Азербайджана по футболу

    Остальные 6 матчей 1/8 финала кубка состоятся 29 ноября

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня стартует 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу.

    Как передает Report, в первый игровой день состоятся два матча.

    Лидер Премьер-лиги Азербайджана "Карабах" проверит лидера первого дивизиона, команду "Гарадаг Лёкбатан". "Нефтчи" будет принимать команду, занимающую последнюю строчку первого дивизиона, команду "Загатала".

    Отметим, что остальные 6 матчей 1/8 финала кубка состоятся 29 ноября. В соответствии с регламентом, победитель определяется в одной игре.

    Кубок Азербайджана

    1/8 финала

    28 ноября (вторник)

    16:00. "Карабах” – "Гарадаг Лёкбатан”

    Арбитры: Рамиль Диниев, Эльшад Абдуллаев, Нахид Алиев, Гаджиали Агаев

    Представитель АФФА: Эльчин Мамедов

    Арбитр-инспектор: али Гусейнов

    Баку. "Азерсун Арена”( AzersunArena)

    17:00."Нефтчи” – "Загатала”

    Арбитры: Рашад Ахмедов, Намиг Гусейнов, Мехман Махмудовv, Этибар Гасанов

    Представитель АФФА: Эльдениз Мусаев

    Арбитр-инспектор: Вюсал Алиев

    Баку. "Баксель Арена” (Bakcell Arena)

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