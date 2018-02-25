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    "Реал" победил, Роналду забил 12 голов в последних семи матчах - ВИДЕО

    Он оформил дубль в составе мадридской команды

    Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ «Реал» в матче 25-го тура чемпионата Испании крупно выиграл у «Алавеса» (4:0).

    Как передает Report, дубль в составе мадридской команды оформил нападающий Криштиану Роналду.

    В последних семи встречах португальский форвард забил 12 голов.

    "Реал" набрал 51 очко и идет на третьем месте в таблице примеры, отставая на 4 очка от мадридского "Атлетико" и на 14 от лидирующей "Барселоны". В активе "Алавеса" 28 очков и 16-е место в таблице.

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