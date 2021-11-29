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Ла Лига: «Реал» обыграл «Севилью»

Ла Лига: «Реал» обыграл «Севилью» В ночь с 28 на 29 ноября на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в рамках 15-го тура испанской Примеры «Реал» принимал «Севилью».
Футбол
29 ноября 2021 г. 01:56
Ла Лига: «Реал» обыграл «Севилью»

В ночь с 28 на 29 ноября на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в рамках 15-го тура испанской Примеры «Реал» принимал «Севилью».

Как передает Report, хозяева одержали победу со счетом 2:1.

Счёт был открыт на 12-й минуте отличился нападающий гостей Рафаэль Мир. На 32-й минуте гол забил форвард мадридской команды Карим Бензема.

На 87-й минуте нападающий «Реала» Винисиус Жуниор нанёс результативный удар.

«Реал» набрал 33 очка в 14 матчах и занимает первое место в турнирной таблице Примеры сезона-2021/2022. «Севилья» с 28 очками располагается на 4-м месте в таблице. Следующий матч в чемпионате Испании "Реал" проведет дома 1 декабря против "Атлетика" из Бильбао, а "Севилья" 4 декабря примет "Вильярреал".

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Версия на азербайджанском языке İspaniya La Liqası: “Real Madrid” “Sevilya” üzərində qələbə qazanıb

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