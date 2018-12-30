Рамос впервые в карьере не получил ни одной красной карточки за календарный год

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос по итогам календарного 2018 года не получил ни одной красной карточки в официальных матчах за клуб и сборную Испании.

Как передает Report, такое произошло впервые в карьере 32-летнего испанца, являющегося рекордсменом Примеры по количеству заработанных красных карточек (19).

В 2018 году Рамос получил 24 жёлтые карточки: 16 — в Примере, четыре — в Лиге чемпионов, две — в матчах клубного чемпионата мира, одну — в матчах чемпионата мира и одну — в Суперкубке УЕФА, но при этом ни разу не был удалён с поля.