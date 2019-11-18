Рамиль Шейдаев: Тем, кто не выкладывается по полной, не место в сборной - ИНТЕРВЬЮ

Интервью Report с футболистом сборной Азербайджана и "Динамо" (Москва) Рамилем Шейдаевым в преддверии визита в Словакию в рамках отборочного тура к Евро-2020.
- По итогам семи матчей отборочного этапа к Евро-2020 в активе нашей сборной всего 1 очко. Наверное, Вы согласитесь, что нынешний отборочный этап выдался для нас не совсем удачным…
- Согласен. В следующем отборочном этапе мы должны переломить ситуацию, улучшив игру. Для достижения хорошего результата в дело должна вовлечься вся команда.
- Есть ли надежды на победу над словаками?
- Есть.
- Насколько это реально?
- Мы приложим максимум усилий, чтобы завоевать три очка.
- То есть Вы верите в успех?
- Конечно, верю, мы выложимся по полной, а дальше видно будет.
- Если Вы уступите Словакии, то завершите отборочный этап с 1 очком в активе. Как на Ваш взгляд, команда заслуживает такого?
- В ряде встреч мы могли выступить лучше. А были и такие, где нам откровенно не повезло. Сопутствуй нам удача, мы завоевали бы не одно, а больше очков.
- Чего не хватает сборной для победы? В чем проблема?
- Я не уполномочен говорить о недостатках. Полагаю, это неправильно. Ваш вопрос относится к компетенции главного тренера.
- Но ведь Вы – член команды…
- Да, разумеется. Но данный вопрос не в моей компетенции.
- Согласны ли Вы, что для успеха сборной Азербайджана нужен не один, а 11 Шейдаевых?
- В каком смысле?
- В том смысле, что каждому надо выкладываться на поле по полной…
- А разве кто-то в команде не выкладывается?
- Если бы все футболисты сборной играли бы от души в домашних матчах со сборными Венгрии и Словакии, полагаю, счет на табло был бы не 1:3 и 1:5?
- Тем, кто не выкладывается по полной, не место в сборной. В двух названных Вами матчах мы играли все, как один. Согласен, были ошибки и такой сильный противник, как сборная Словакии, нам их не простил.
- После домашнего матча с Уэльсом главный тренер сборной Никола Юрчевич выразил намерение продолжить работу в команде и заявил, что надеется на достижение успеха в таком составе…
- В составе нашей команды много хороших футболистов и, на мой взгляд, в дальнейшем мы сможем улучшить наши результаты.
- Как сложилась ситуация в "Динамо" после смены главного тренера?
- Я бы не хотел говорить о "Динамо".
- Вы избегаете этой темы в преддверии зимнего сезона или думаете, что Ваши слова негативно отразятся на Вашем положении в клубе?
- Ни то, ни другое. Простоя сейчас выступаю в составе сборной и думаю, что целесообразнее говорить об этом.
- Вы выступали в сборной России U-21, были в составе "Зенита". За истекшие 3-4 года в Вашей карьере произошли значительные изменения. Возможно, останьтесь Вы в России, все сложилось бы иначе. Не сожалеете о сделанном выборе?
- Нет, абсолютно. Я и ранее говорил об этом. Я сделал правильный выбор и отнюдь не сожалею.
- Возможно ли, что Вы не попали в стартовый состав "Динамо" ввиду отстутствия российского паспорта?
- Нет. В нескольких встречах я выступал в стартовом составе "Динамо". Забивай я подряд голы, никто не заикнулся бы, что Шейдаев выступает за сборную Азербайджана. В России много легионеров, главное, хорошо выступать и тут совсем неважно, гражданином какой страны ты являешься.
- Недавно Вы встречались с футболистом "Спартака" Аязом Гулиевом. Есть ли вероятность увидеть его в дальнейшем в рядах сборной Азербайджана?
- Об этом лучше высказаться самому Аязу. Я не вправе навязывать ему какие-то решения.
- Интересуется ли он сборной, созданными здесь условиями?
- Да, мы говорили на эту тему. Он всегда интересуется ситуацией в сборной. И немудрено, ведь он азербайджанец, так же, как и я. Азербайджан – его Родина.
- Тогда чего же он медлит, отчего не сделает выбор? Или, возможно, он, как Александр Самедов, надеется в будущем попасть на Чемпионаты Европы и мира…
- Мне неизвестно о причинах этого. Так или иначе, таков его выбор.
Təbriz QuliyevАвтор новости