Президента ПФЛ прооперируют в Баку

Президента Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Азербайджана Эльхана Самедова, пострадавшего в тяжелом ДТП в декабре прошлого года, прооперируют в Баку.

Президента Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Азербайджана Эльхана Самедова, пострадавшего в тяжелом ДТП в декабре прошлого года, прооперируют в Баку.

Об этом Report сообщил директор отдела по медиа и маркетингу ПФЛ Санан Абдуллаев.

Он сообщил, что восстановительная операция запланирована на начало марта: "Эльхан Самедов находится на стадии восстановления и чувствует себя хорошо. Примерно в начале марта будет проведена последняя хирургическая операция на правой ноге".

Санан Абдуллаев также проинформировал о состоянии других сотрудников ПФЛ, пострадавших во время аварии: "Состояние вице-президента Аслана Шахгялдиева улучшается. Я, технический и спортивный директор Эльгиз Аббасов и исполнительный директор Заур Гаджи-Магеррамов уже почти два месяца выходим на работу. У нас все в порядке".

Напомним, что инцидент произошел 16 декабря 2023 года на участке дороги Евлах-Агдам-Лачын, проходящем по территории Агдамского района. Водитель автомобиля марки Mercedes Vito, житель города Баку Расим Гафарлы не справился с управлением и врезался в дорожный знак.