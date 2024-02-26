Президента ПФЛ прооперируют в Баку

Президента Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Азербайджана Эльхана Самедова, пострадавшего в тяжелом ДТП в декабре прошлого года, прооперируют в Баку.
Об этом Report сообщил директор отдела по медиа и маркетингу ПФЛ Санан Абдуллаев.
Он сообщил, что восстановительная операция запланирована на начало марта: "Эльхан Самедов находится на стадии восстановления и чувствует себя хорошо. Примерно в начале марта будет проведена последняя хирургическая операция на правой ноге".
Санан Абдуллаев также проинформировал о состоянии других сотрудников ПФЛ, пострадавших во время аварии: "Состояние вице-президента Аслана Шахгялдиева улучшается. Я, технический и спортивный директор Эльгиз Аббасов и исполнительный директор Заур Гаджи-Магеррамов уже почти два месяца выходим на работу. У нас все в порядке".
Напомним, что инцидент произошел 16 декабря 2023 года на участке дороги Евлах-Агдам-Лачын, проходящем по территории Агдамского района. Водитель автомобиля марки Mercedes Vito, житель города Баку Расим Гафарлы не справился с управлением и врезался в дорожный знак.