Президент "Карабаха" встретился с Гурбаном Гурбановым перед матчем с "Брагой"

Президент футбольного клуба "Карабах" Тахир Гёзал встретился с главным тренером команды Гурбаном Гурбановым перед ответным матчем раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА против португальского клуба "Брага".

Президент футбольного клуба "Карабах" Тахир Гёзал встретился с главным тренером команды Гурбаном Гурбановым перед ответным матчем раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА против португальского клуба "Брага".

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу азербайджанского чемпиона.

Тахир Гёзал пожелал команде успехов в предстоящем матче.

Встреча пройдет сегодня на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку, начало в 21:45. В матче в Португалии "Карабах" обыграл своего соперника со счетом 4:2.