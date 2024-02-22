Президент "Карабаха" встретился с Гурбаном Гурбановым перед матчем с "Брагой"

Президент футбольного клуба "Карабах" Тахир Гёзал встретился с главным тренером команды Гурбаном Гурбановым перед ответным матчем раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА против португальского клуба "Брага".
Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу азербайджанского чемпиона.
Тахир Гёзал пожелал команде успехов в предстоящем матче.
Встреча пройдет сегодня на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку, начало в 21:45. В матче в Португалии "Карабах" обыграл своего соперника со счетом 4:2.