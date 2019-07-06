Президент “Барселоны”: Усман Дембеле лучше Неймара

Президент “Барселоны” Хосеп Мария Бартомеу сравнил вингера Усмана Дембеле с нападающим французского “Пари Сен-Жермен” Неймаром.

Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ,он отметил, что Дембеле молод, талантлив, ему есть, что предложить клубу “Я считаю, что он лучше Неймара. Дембеле ещё есть, куда расти, и мы хотим, чтобы он это делал в “Барселоне””.

Дембеле перешёл в “Барселону”из дортмундской “Боруссии” за € 125 млн. В минувшем сезоне он провёл 29 матчей в испанской Примере, в которых отметился 8 голами и 5 результативными передачами. Контракт француза с каталонским клубом рассчитан до лета 2022 года.

Неймар перешёл в “ПСЖ” летом 2017 года из “Барселоны” за € 222 млн. В минувшем сезоне бразилец на клубном уровне забил 23 гола и отдал 13 результативных передач в 28 встречах.