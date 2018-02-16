Полицейские 32 стран будут задействованы в обеспечении правопорядка на ЧМ-2018 в России

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Полицейские из 32 стран мира приедут в Россию в центр международного полицейского сотрудничества, который планируется создать перед чемпионатом мира по футболу.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, личный состав будет сформирован из сотрудников правоохранительных органов всех 32 стран - участников крупнейшего футбольного форума, а также Катара - организатора ЧМ-2022.

В июне в Россию прибудут около 150 полицейских из стран - участников чемпионата мира.

Отметим, что чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля, матчи примут на 12-ти стадионах в 11 городах РФ.