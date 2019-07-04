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Перу обыграла Чили и вышла в финал Кубка Америки-2019 - ВИДЕО

Перу обыграла Чили и вышла в финал Кубка Америки-2019

На «Гремио Арене» состоялся второй матч 1/2 финала Кубка Америки - 2019 между сборными командами Чили и Перу. Как передает Report, игра завершилась победой перуанцев со счётом 3:0.

Счет открыл на 21-й минуте Флорес. Второй гол перуанцев забил Йотун на 38-й минуте матча. Точку в матче поставил нападающий Герреро на 90-й минуте.

Отметим, что нападающий сборной Чили не смог воспользоваться пенальти, назначенным в добавленное ко второму тайму времени.

Обыграв Чили, сборная Перу стала вторым полуфиналистом Кубка Америки, где встретится с Бразилией.

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