Перу обыграла Чили и вышла в финал Кубка Америки-2019 - ВИДЕО

На «Гремио Арене» состоялся второй матч 1/2 финала Кубка Америки - 2019 между сборными командами Чили и Перу. Как передает Report, игра завершилась победой перуанцев со счётом 3:0.

Счет открыл на 21-й минуте Флорес. Второй гол перуанцев забил Йотун на 38-й минуте матча. Точку в матче поставил нападающий Герреро на 90-й минуте.

Отметим, что нападающий сборной Чили не смог воспользоваться пенальти, назначенным в добавленное ко второму тайму времени.

Обыграв Чили, сборная Перу стала вторым полуфиналистом Кубка Америки, где встретится с Бразилией.