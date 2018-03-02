Основатель футбольного клуба скончался после выхода команды в полуфинал Кубка Франции

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Основатель футбольного клуба "Шамбли" Вальтер Лузи скончался через несколько часов после выхода команды в полуфинал Кубка Франции.

Как сообщает Report со ссылкой на официальную страницу клуба в Facebook, Лузи присутствовал на матче, где "Шамбли" обыграл "Страсбур" в 1/4 финала Кубка Франции. Но после победы своей команды 77-летнему функционеру стало плохо, и он скончался.

Отметим, что В.Лузи создал клуб вместе с сыновьями Флавио и Бруно в 1989 году. "Шамбли" начал свое выступление с любительского турнира, пятого районного дивизиона.

На данный момент Флавио является президентом "Шамбли", выступающего в III дивизионе Франции.