Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Определился новый клуб футболиста сборной Азербайджана Эдди Исрафилова.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт diaridetarragona.com, покинувший "Кадис" 25-летний нападающий продолжит карьеру в выступающем в Сегунде (II дивизион) другом клубе - "Химнастик".

Представитель Таррагоны заключил с членом сборной 3-летний контракт. Однако "Химнастик" обладает правом расторгнуть соглашение в одностороннем порядке.

Отметим, что Эдди Исрафилов перешел в "Кадис" в августе прошлого года. До этого он надевал форму клубов "Мурсия", "Гранада", "Эйбар" и "Кордоба".