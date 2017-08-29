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    Определился новый клуб футболиста сборной Азербайджана Эдди Исрафилова

    25-летний нападающий продолжит карьеру в клубе Химнастик

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Определился новый клуб футболиста сборной Азербайджана Эдди Исрафилова.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт diaridetarragona.com, покинувший "Кадис" 25-летний нападающий продолжит карьеру в выступающем в Сегунде (II дивизион) другом клубе - "Химнастик".

    Представитель Таррагоны заключил с членом сборной 3-летний контракт. Однако "Химнастик" обладает правом расторгнуть соглашение в одностороннем порядке.

    Отметим, что Эдди Исрафилов перешел в "Кадис" в августе прошлого года. До этого он надевал форму клубов "Мурсия", "Гранада", "Эйбар" и "Кордоба".

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