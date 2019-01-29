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Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Определились финалисты в Кубке Азии по футболу.
Как сообщает Report, на втором полуфинальном матче встретились команды из Катара и ОАЭ.
Катар, одержавший победу со счетом 4:0, получил путевку в финал. На решающем матче команда встретится с Японией.
Отметим, что на другой полуфинальной встрече Япония превзошла Иран со счетом 3:0.
Финал начнется 1 февраля в 18:00 по бакинскому времени.
Təbriz QuliyevАвтор новости