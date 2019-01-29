 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Определились финалисты в Кубке Азии по футболу

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Определились финалисты в Кубке Азии по футболу. 

    Как сообщает Report, на втором полуфинальном матче встретились команды из Катара и ОАЭ. 

    Катар, одержавший победу со счетом 4:0, получил путевку в финал. На решающем матче команда встретится с Японией.  

    Отметим, что на другой полуфинальной встрече Япония превзошла Иран со счетом 3:0. 

    Финал начнется 1 февраля в 18:00 по бакинскому времени. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi