Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Определились финалисты в Кубке Азии по футболу.

Как сообщает Report, на втором полуфинальном матче встретились команды из Катара и ОАЭ.

Катар, одержавший победу со счетом 4:0, получил путевку в финал. На решающем матче команда встретится с Японией.

Отметим, что на другой полуфинальной встрече Япония превзошла Иран со счетом 3:0.

Финал начнется 1 февраля в 18:00 по бакинскому времени.