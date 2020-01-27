Новый игрок "Карабаха" обвинил главного тренера бывшей команды в предвзятом отношении

Новый трансфер азербайджанского клуба "Карабах" Овусу Квабене обвинил главного тренера испанской "Кордобы" Рауля Агне, в которой находился на правах аренды, в уходе из команды.

Как сообщает Report, в прощальном письме ганский нападающий пожаловался на унизительное отношение со стороны Агне. По его словам, найти общий язык с 49-летним специалистом было очень сложно: "Он даже не поздравил меня, когда я забил гол при исполнении пенальти в ходе матча с "Рекреативо".

Овусу резко высказался и в адрес спортивного директора "Кордобы" Альфонсо Серрано. По словам 23-летнего форварда, Серрано не хотел его отпускать до прибытия нового нападающего. "Карабаху" пришлось заплатить клубу 8 тыс. евро.

Напомним, что "Карабах" подписал контракт с Овусу Квабена сроком на 3,5 года.