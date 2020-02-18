Названы символическая команда и футболист тура Премьер-лиги Азербайджана

Названы символическая команда и футболист XVII тура Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, на основе анализа InStat в символическую команду "11" вошли 6 футболистов из "Карабаха", 3 – из "Нефтчи" и 2 – из "Сабаила". Защитник "Карабаха" Айлтон Силва попал в символическую команду в шестой раз, а Урфан Аббасов из "Сабаила" в первый раз.

Звания игрока недели удостоен Абдулла Зубир из "Карабаха".

Вратарь: Шахруддин Мамедалиев – 255 (“Карабах”)

Защитники: Айлтон Силва - 322 (“Карабах”) - 6, Антон Кривоцюк – 313 (“Нефтчи”) - 4, Бадави Гусейнов - 334 (“Карабах”) - 3, Урфан Аббасов - 244 (“Сабаил”)

Полузащитники: Стивен Монроз – 279 (“Нефтчи”) - 5, Эмин Махмудов - 296 (“Нефтчи”) - 2, Абдулла Зубир - 349 (“Карабах”) - 4, Хайме Ромеро – 303 (“Карабах”) - 4

Нападающие: Махир Эмрели - 320 (“Карабах”) - 4, Рауф Алиев – 288 (“Сабаил”) - 2

Отметим, что показатель перед именами футболистов – это индекс InStat, последующая цифра – последовательность попадания в команду.