Нападающий "Зиря" подписал контракт с индийским клубом

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Футболист "Зиря" Кервен Бэлфор подписал контракт с вновь созданным в Индии клубом "Джамшедпур". Как сообщает Report со ссылкой на официальный "Twitter" индийского клуба, гаитянский нападающий подписал контракт сроком на один год.

25-летний форвард присоединится к своей новой команде в октябре. Он примет участие в учебно-тренировочных сборах в Испании и Таиланде в преддверии чемпионата Индии, который стартует в ноябре.

Бэлфор играет в "Зиря" с 16 июня. В то время он подписал контракт 1 + 1. Футболист из сборной Гаити в составе азербайджанского клуба принял участие в матчах Лиги Европы и забил 1 гол.

Отметим, что команда "Джамшедпур" была создана 12 мая 2017 года. В Суперлиги Индии с этого сезона количество команд-участников было доведено с 10 до 12. Одной из новых двух команд и стала "Джамшедпур".