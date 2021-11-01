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Месси заявил о желании вернуться в "Барселону"

Месси заявил о желании вернуться в "Барселону" Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси заявил, что хотел бы вернуться в «Барселону» в качестве спортивного директора.
Футбол
1 ноября 2021 г. 06:14
Месси заявил о желании вернуться в Барселону
Лионель Месси

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси заявил, что хотел бы вернуться в "Барселону" в качестве спортивного директора.

Как передает Report, об этом сообщает Sport.es.

"Я всегда говорил, что буду очень счастлив, если смогу помочь клубу, чем смогу. Я хочу быть спортивным директором. Не знаю, случится ли это в "Барселоне" или нет. Но если есть такая возможность, я хотел бы вернуться, чтобы иметь возможность помочь, так как это клуб, который я люблю, и я буду очень рад, если он и дальше будет в порядке", - цитирует Месси агентство.

10 августа ПСЖ официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года. По информации французского издания L'Équipe, аргентинец в первый год заработает 30 млн евро. В последующие два года сумма увеличится на 10 млн евро благодаря бонусу за лояльность.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем "Золотого мяча". В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

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