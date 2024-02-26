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Месси забил первый мяч в новом сезоне МЛС

Месси забил первый мяч в новом сезоне МЛС "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Интер Майами" сыграли вничью во втором матче регулярного чемпионата МЛС.
Футбол
26 февраля 2024 г. 09:03
Месси забил первый мяч в новом сезоне МЛС

"Лос-Анджелес Гэлакси" и "Интер Майами" сыграли вничью во втором матче регулярного чемпионата МЛС.

Как передает Report, счет в матче был открыт аж на 75-й минуте, отличился форвард "Гэлакси" Деян Йовелич.

"Интер Майами" ушел от поражения на 92-й минуте после точного удара Лионеля Месси. Ассистировал аргентинцу Жорди Альба.

Месси перебрался в американский клуб летом 2023 года после двух лет выступлений за французский "Пари Сен-Жермен". 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке - Кубок Лиги. В 14 играх прошлого сезона на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Это первый подобный трофей в карьере футболиста. Он отметился семью забитыми мячами в семи матчах и был признан лучшим игроком турнира. Месси — восьмикратный обладатель "Золотого мяча", шестикратный — "Золотой бутсы".

"Интер Майами" возглавил таблицу Восточной конференции МЛС с четырьмя очками в двух матчах. "Лос-Анджелес" идет на шестой строчке "Запада" с одним баллом в одной игре.

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