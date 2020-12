Мать Роналдиньо находится в реанимации из-за коронавируса

Дона Мигуэлина, мать чемпиона мира по футболу 2002 года в составе сборной Бразилии Роналдиньо, находится в реанимации из-за заражения коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Роналдиньо сообщил в "Твиттере".

"Моя мама заразилась коронавирусом, и мы боремся за ее скорейшее выздоровление. Она находится в реанимации, получает всю необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении бывшего футболиста сборной Бразилии.

Напомним, что в октябре Роналдиньо сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией. Он отмечал, что болезнь протекала бессимптомно.

Queridos amigos, minha mãe está com Covid e estamos na luta para que ela se recupere logo. Ela está no centro de tratamento intensivo, recebendo todos os cuidados. Agradeço desde já as orações, as energias positivas e o carinho de sempre. Força mãe