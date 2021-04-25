"Манчестер Сити" завоевал Кубок английской лиги

В Лондоне прошел финальный матч Кубка английской лиги между "Манчестер Сити" и "Тоттенхэмом Хотспур".
Как передает Report, встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу манчестерского клуба.
Единственный гол был забит на 82-й минуте матча - отличился защитник Эмерик Лапорт.
"Манчестер Сити" стал восьмикратным обладателем Кубка английской лиги, в том числе команда Гвардиолы взяла четыре последних розыгрыша этого турнира. "Тоттенхэм" за свою историю четыре раза завоевывал трофей Кубка лиги, последний раз это произошло в 2008 году.
Отметим, что "горожане" также близки к победе в чемпионате Англии и продолжают борьбу в Лиге чемпионов