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"Манчестер Сити" завоевал Кубок английской лиги

"Манчестер Сити" завоевал Кубок английской лиги В Лондоне прошел финальный матч Кубка английской лиги между "Манчестер Сити" и "Тоттенхэмом Хотспур"
Футбол
25 апреля 2021 г. 23:17
Манчестер Сити завоевал Кубок английской лиги

В Лондоне прошел финальный матч Кубка английской лиги между "Манчестер Сити" и "Тоттенхэмом Хотспур".

Как передает Report, встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу манчестерского клуба.

Единственный гол был забит на 82-й минуте матча - отличился защитник Эмерик Лапорт.

"Манчестер Сити" стал восьмикратным обладателем Кубка английской лиги, в том числе команда Гвардиолы взяла четыре последних розыгрыша этого турнира. "Тоттенхэм" за свою историю четыре раза завоевывал трофей Кубка лиги, последний раз это произошло в 2008 году.

Отметим, что "горожане" также близки к победе в чемпионате Англии и продолжают борьбу в Лиге чемпионов

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Версия на азербайджанском языке “Mançester Siti” İngiltərə Liqasının Kubokunu qazandı

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