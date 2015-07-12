​Луис Суарес требует извинений от ФИФА

Баку. 12 Июля. REPORT.AZ/ Уругвайский форвард "Барселоны" в очередной раз коснулся темы своей скандальной дисквалификации.

Как передает Report, по мнению нападающего, ФИФА вынесло слишком строгий вердикт отстранив его на пол года от официальных матчей. Теперь же, уругваец требует, чтобы организация это признала и принесла ему извинения.

Напомним, что в матче ЧМ-2014 против сборной Италии нападающий сборной Уругвая укусил Джорджио Кьеллини, за и последовало наказание.