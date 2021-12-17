"Ливерпуль" установил историческое достижение

Победа "Ливерпуля" над "Ньюкаслом" (3:1) в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) позволила мерсисайдцам установить историческое достижение.

Победа "Ливерпуля" над "Ньюкаслом" (3:1) в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) позволила мерсисайдцам установить историческое достижение.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу клуба, "Ливерпуль" стал первой командой, которой удалось одержать 2 000 побед в истории высшего дивизиона английского футбола.

В первую тройку клубов Англии по этому показателю также входят лондонский "Арсенал" - 1926 побед и еще одна команда из Ливерпуля - "Эвертон", на счету которой 1 872 победы.

Подопечные Юргена Клоппа после 17-ти туров занимают второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на одно очко.

В следующем туре "Ливерпуль" в гостях померится силами с лондонским "Тоттенхэмом". Матч состоится 19 декабря.