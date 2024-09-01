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"Ливерпуль" разгромил "Манчестер Юнайтед" в матче АПЛ

"Ливерпуль" разгромил "Манчестер Юнайтед" в матче АПЛ "Ливерпуль" на выезде со счетом 3:0 разгромил "Манчестер Юнайтед" в матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Футбол
1 сентября 2024 г. 21:05
Ливерпуль разгромил Манчестер Юнайтед в матче АПЛ

"Ливерпуль" на выезде со счетом 3:0 разгромил "Манчестер Юнайтед" в матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Как передает Report, еще до перерыва Луис Диас оформил дубль, а Мохамед Салах в начале второго тайма довел счет до разгрома.

В турнирной таблице чемпионата Англии "Ливерпуль" делит первую строчку с "Манчестер Сити", набрав по девять очков. Третье место занимает "Брайтон", имея в активе семь баллов. "Манчестер Юнайтед" идет на 14 месте, набрав три очка.

В следующем туре "Ливерпуль" сыграет дома с клубом "Ноттингем Форест" 14 сентября в 18:00 по бакинскому времени.

"Манчестер Юнайтед" 14 сентября встретится с "Саутгемптоном" в 15:30 по бакинскому времени.

В прошлом сезоне чемпионом Англии стал "Манчестер Сити", набрав 91 очко, на два балла от которого отстал лондонский "Арсенал", а "Ливерпуль" замкнул тройку сильнейших (82). "Манчестер Юнайтед" набрал 60 баллов и занял восьмое место.

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Версия на азербайджанском языке Видеоİngiltərə Premyer Liqası: “Liverpul” “Mançester Yunayted”i darmadağın edib

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