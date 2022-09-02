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«Ливерпуль» арендовал полузащитника «Ювентуса» Артура

«Ливерпуль» арендовал полузащитника «Ювентуса» Артура Полузащитник «Ювентуса» Артур стал игроком «Ливерпуля».
Футбол
2 сентября 2022 г. 04:44
«Ливерпуль» арендовал полузащитника «Ювентуса» Артура

Полузащитник «Ювентуса» Артур стал игроком «Ливерпуля».

Как передает Report, об этом сообщает английский клуб на официальной странице.

Сделка оформлена в виде арендного соглашения до конца сезона-2022/2023.

«Я очень, очень счастлив быть здесь в этой великолепной футболке с этой знаменитой эмблемой, которая так много олицетворяет в мировом футболе, это мечта.

Мы много говорили, и наши идеи и видение хорошо подходили друг другу, поэтому я уверен, что это был правильный выбор. Я очень счастлив и очень мотивирован продолжать воплощать свою мечту на поле и выкладываться по полной в футболке «Ливерпуля», — цитирует Артура официальный сайт «Ливерпуля».

Отметим, что за «Ювентус» Артур провёл 63 матча, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

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