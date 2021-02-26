О нас
Report Georgia
Аудио новости

Лига Европы: Будет брошен жребий 1/8 финала

Лига Европы: Будет брошен жребий 1/8 финала Сегодня состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА
Футбол
26 февраля 2021 г. 08:06
Лига Европы: Будет брошен жребий 1/8 финала

Сегодня состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, церемония открытия в швейцарском Ньоне начнется в 16:00 по бакинскому времени.

В этом раунде команды не будут делиться по корзинам и представители одной страны смогут соревноваться друг с другом.

Первые матчи 1/8 финала состоятся 11 марта, а ответные - неделю позже. Встречи начнутся в 21:55 и 00:00 по бакинскому времени.

Лига Европы

Участники 1/8 финала

"Милан" (Италия)

"Аякс" (Нидерланды)

"Арсенал" (Англия)

"Динамо" (Загреб, Хорватия)

"Динамо" (Киев, Украина)

"Гранада" (Испания)

"Манчестер Юнайтед" (Англия)

"Мольде" (Норвегия)

"Олимпиакос" (Греция)

"Рейнджерс" (Шотландия)

"Рома" (Италия)

"Шахтер" (Донецк, Украина)

"Славия" (Прага, Чехия)

"Тоттенхэм" (Англия)

"Вильярреал" (Испания)

"Янг Бойз" (Швейцария).

Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов состоится 19 марта.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Avropa Liqası: 1/8 finalın püşkü atılır

Новости партнеров

Другие новости из категории

ФИФА закрыла дело против легендарного футболиста
ФИФА закрыла дело против легендарного футболиста
26 февраля 2021 г. 04:13
У футболиста Наполи проблемы с памятью
У футболиста "Наполи" проблемы с памятью
26 февраля 2021 г. 03:41
Лига Европы: Известны все участники 1/8 финала
Лига Европы: Известны все участники 1/8 финала
26 февраля 2021 г. 02:01
Футболист Баварии стал фигурантом дела о нападении на бывшую девушку
Футболист "Баварии" стал фигурантом дела о нападении на бывшую девушку
25 февраля 2021 г. 11:59
Сегодня определятся все участники 1/8 финала Лиги Европы
Сегодня определятся все участники 1/8 финала Лиги Европы
25 февраля 2021 г. 08:36
Гвардиола назвал фаворита Лиги Чемпионов
Гвардиола назвал фаворита Лиги Чемпионов
25 февраля 2021 г. 07:12
Матчи азербайджанского чемпионата будут играться красными мячами
Матчи азербайджанского чемпионата будут играться красными мячами
25 февраля 2021 г. 05:38
Месси попросил футболку у вратаря, которому забил два гола
ФотоМесси попросил футболку у вратаря, которому забил два гола
25 февраля 2021 г. 04:24
Манчестер Сити и Реал одержали победы
"Манчестер Сити" и "Реал" одержали победы
25 февраля 2021 г. 02:12
Футболист ударил себя камнем в висок, имитируя травму
ВидеоФутболист ударил себя камнем в висок, имитируя травму
24 февраля 2021 г. 18:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi