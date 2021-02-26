Лига Европы: Будет брошен жребий 1/8 финала

Сегодня состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА

Сегодня состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, церемония открытия в швейцарском Ньоне начнется в 16:00 по бакинскому времени.

В этом раунде команды не будут делиться по корзинам и представители одной страны смогут соревноваться друг с другом.

Первые матчи 1/8 финала состоятся 11 марта, а ответные - неделю позже. Встречи начнутся в 21:55 и 00:00 по бакинскому времени.

Лига Европы

Участники 1/8 финала

"Милан" (Италия)

"Аякс" (Нидерланды)

"Арсенал" (Англия)

"Динамо" (Загреб, Хорватия)

"Динамо" (Киев, Украина)

"Гранада" (Испания)

"Манчестер Юнайтед" (Англия)

"Мольде" (Норвегия)

"Олимпиакос" (Греция)

"Рейнджерс" (Шотландия)

"Рома" (Италия)

"Шахтер" (Донецк, Украина)

"Славия" (Прага, Чехия)

"Тоттенхэм" (Англия)

"Вильярреал" (Испания)

"Янг Бойз" (Швейцария).

Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов состоится 19 марта.