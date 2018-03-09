Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий возглавит голландский клуб "Витесс".

Как сообщает Report со ссылкой на De Telegraaf, 47-летний специалист согласовал условия контракта.

Эту информацию изданию подтвердил технический директор голландского клуба Марк ван Хинтум. Слуцкий возглавит команду по окончании нынешнего сезона и станет первым российским тренером в чемпионате Нидерландов.

Отметим, что "Витесс" после 26 туров с 41 очками идет в чемпионате Нидерландов шестым. Нынешний наставник "Витесса" Хэнк Фрейзер покинет свой пост в конце сезона. За свою карьеру Л.Слуцкий возглавлял ЦСКА и "Халл Сити".