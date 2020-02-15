Легионер "Карабаха": Сегодняшний счет результат сборов в Анталье

"Мы знали, что матч выдастся тяжелым. Хорошо, что забили ранний гол. Полагаю, что сегодня показали хорошую игру. Надо продолжать в таком духе".

Как передает Report, об этом хорватский легионер "Карабаха" Филип Озобич заявил журналистам после выездной победы над "Зиря" со счетом 6:0 в рамках XVII тура азербайджанской премьер-лиги.

По словам Озобича, для игроков "Карабаха" было неожиданностью, что счет был 3:0 в первые 15 минут встречи: "Но я бы не сказал, что встреча прошла легко. Мы выложились на поле по максимуму. Радуемся победе. Мы провели хорошие учебно-тренировочные сборы в зимний перерыв. Зафиксированный сегодня счет - результат подготовки в Анталье. Мы должны продолжить такую игру. Говорить о чемпионстве пока рано. Правда, мы далеко оторвались от ближайшего преследователя, но впереди еще много матчей".

28-летний футболист заявил, что хорошо чувствует себя после длительного восстановления от травмы: "Все в порядке. Сегодня я впервые после восстановления от травмы вышел в стартовом составе и чувствую себя хорошо".

Озобич прокомментировал уход в зимнее межсезонье таких футболистов, как Дани Кинтана и Ричард Алмейда: "В футболе такое бывает. Кто-то уходит, кто-то приходит. Полагаю, что у нас есть другие хорошие футболисты, с которыми тоже можно добиться хорошего результата".