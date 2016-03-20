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    Катар может столкнуться с нехваткой номеров в гостиницах к ЧМ-2022

    К концу 2015 года в стране было около 20 тысяч номеров, в то время как ФИФА требует 60 тысяч

    Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Катар может столкнуться с нехваткой номеров в гостиницах к чемпионату мира по футболу 2022 года, информирует Reportсо ссылкой на Doha News.

    К концу 2015 года в стране было около 20 тысяч номеров, в то время как ФИФА требует 60 тысяч.

    К 2022 году в Катаре будет 46 тысяч гостиничных номеров, а еще около 6 тысяч номеров планируется создать на круизных лайнерах.

    Остальных болельщиков организаторы мундиаля хотят разместить в кемпингах в пустыне.

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