Победив со счетом 3:1 венгерский "Ференцварош" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА в Швейцарии, "Карабах" вернулся в Баку.
Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдара Алиева "Карабах" встретили болельщики.
"Карабах" вернулся на родину
Победив со счетом 3:1 венгерский "Ференцварош" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА в Швейцарии, "Карабах" вернулся в Баку.
Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдара Алиева "Карабах" встретили болельщики.