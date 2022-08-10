"Карабах" вернулся на родину

"Карабах" вернулся на родину

Победив со счетом 3:1 венгерский "Ференцварош" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА в Швейцарии, "Карабах" вернулся в Баку.

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Победив со счетом 3:1 венгерский "Ференцварош" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА в Швейцарии, "Карабах" вернулся в Баку. Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдара Алиева "Карабах" встретили болельщики. "Карабах" вернулся на родину Победив со счетом 3:1 венгерский "Ференцварош" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА в Швейцарии, "Карабах" вернулся в Баку. Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдара Алиева "Карабах" встретили болельщики. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram