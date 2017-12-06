"Карабах" приостановил борьбу в Лиге Чемпионов - ОБНОВЛЕНО - 3

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ "Карабах" провел последнюю игру в рамках группового раунда Лиги Чемпионов.

Как передает командированный в итальянскую столицу сотрудник Report, соперником агдамцев была "Рома".

Матч, состоявшийся на стадионе "Олимпико", завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный гол на 53-й минуте забил Диего Перотти. После этой победы "Рома", набрав 11 очков, выходит в качестве лидера группы в 1/8 финала турнира. Набравший одинаковое количество очков лондонский “Челси” занимает второе место и также выходит в следующую стадию. Набравший 7 очков испанский "Атлетико" занимает 3-е место в группе и продолжит борьбу в 1/16 финала Лиги Европы. "Карабах" ограничился двумя набранными очками в группе С.

Отметим, что Гурбан Гурбанов в игре с "Ромой" впервые в стартовом составе воспользовался услугами Афрана Исмаилова. Рашад Садыгов и Педро Энрике из-за дисквалификации, а Бадави Гусейнов и Анси Аголли по причине травм не смогли помочь "Карабаху".

***01:00

"Рома" открыла счет в матче 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Карабаха".

Как передает Report, гол за римлян забил на 55-й минуте Диего Перотти.

***00:30

Завершился первый тайм матча 6-го тура группового раунда Лиги Чемпионов между "Ромой" и "Карабахом".

Как передает Report, первый тайм завершился со счетом 0:0.

***23:47

Стартовала последняя игра “Карабаха” в рамках Лиги Чемпионов сезона 2017/18.

Как передает Report, коллектив под руководством Гурбана Гурбанова гостит у итальянской “Ромы” в рамках 6 тура группового раунда Лиги Чемпионов.

"Карабах" вошел в историю как первый представитель Азербайджана, завоевавший путевку в групповой раунд самого престижного клубного турнира континента в нынешнем сезоне, азербайджанский клуб в 5 матчах проиграл 3 из них. Агдамцы проиграли чемпиону Англии "Челси" дома, и в гостях (0:6, 0:4), "Роме" уступили в Баку (1:2).

Встреча, которая состоится в Риме, для агдамского клуба несет формальный характер, хотя и важна с точки зрения имиджа.

Лига чемпионов

VI тур, группа C

5 декабря

23:45. "Рома" (Италия) - "Карабах" (Азербайджан)

Главный арбитр: Тобиас Штилер

Помощники главного арбитра: Майк Пикель, Ян Зайдель

Дополнительные помощники арбитра: Бастиан Данкерт, Харм Осмерс

Четвертый арбитр: Кристиан Гиттельманн (все из Германии)

Рим. Олимпийский стадион

Состояние очков: "Челси" - 10, "Рома" - 8, "Атлетико" - 6, "Карабах" - 2.