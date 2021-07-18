"Карабах" подал заявку на матч с "Ашдодом"

Азербайджанский клуб "Карабах" подал заявку на участие во втором отборочном раунде Лиги конференций УЕФА против израильского "Ашдода".

Азербайджанский клуб "Карабах" подал заявку на участие во втором отборочном раунде Лиги конференций УЕФА против израильского "Ашдода".

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт представителя Агдама, в основной список вошли 2 голкипера, 7 защитников, 8 полузащитников и 1 нападающий. В резервном списке 5 игроков.

Вратари: 1. Шахруддин Махаммадалиев, 12. Эмиль Балаев;

Защитники: 4. Рахиль Мамедов, 5. Максим Медведев, 29. Марко Вешович, 30. Аббас Гусейнов, 44. Эльвин Джафаргулиев, 55. Бадави Гусейнов, 81. Кевин Медина;

Полузащитники: 2. Гара Гараев, 6. Патрик Андраде, 8. Урос Матич, 10. Абдулла Зубир, 11. Хайме Ромеро, 18. Исмаил Ибрагимли, 19. Филип Озобич, 20. Кади Борхес;

Нападающие: 77. Рамиль Шейдаев.

Резервные: 94. Айхан Аразлы, 22. Муса Гурбанлы, 24. Замиг Алиев, 27. Торал Байрамов, 83. Нихад Гулиев.

Отметим, что свой первый матч "Карабах" проведет с "Ашдодом" 22 июля дома, а ответный - на выезде 29 июля.