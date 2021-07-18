О нас
Report Georgia
Аудио новости

"Карабах" подал заявку на матч с "Ашдодом"

"Карабах" подал заявку на матч с "Ашдодом" Азербайджанский клуб "Карабах" подал заявку на участие во втором отборочном раунде Лиги конференций УЕФА против израильского "Ашдода".
Футбол
18 июля 2021 г. 22:12
Карабах подал заявку на матч с Ашдодом

Азербайджанский клуб "Карабах" подал заявку на участие во втором отборочном раунде Лиги конференций УЕФА против израильского "Ашдода".

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт представителя Агдама, в основной список вошли 2 голкипера, 7 защитников, 8 полузащитников и 1 нападающий. В резервном списке 5 игроков.

Вратари: 1. Шахруддин Махаммадалиев, 12. Эмиль Балаев;

Защитники: 4. Рахиль Мамедов, 5. Максим Медведев, 29. Марко Вешович, 30. Аббас Гусейнов, 44. Эльвин Джафаргулиев, 55. Бадави Гусейнов, 81. Кевин Медина;

Полузащитники: 2. Гара Гараев, 6. Патрик Андраде, 8. Урос Матич, 10. Абдулла Зубир, 11. Хайме Ромеро, 18. Исмаил Ибрагимли, 19. Филип Озобич, 20. Кади Борхес;

Нападающие: 77. Рамиль Шейдаев.

Резервные: 94. Айхан Аразлы, 22. Муса Гурбанлы, 24. Замиг Алиев, 27. Торал Байрамов, 83. Нихад Гулиев.

Отметим, что свой первый матч "Карабах" проведет с "Ашдодом" 22 июля дома, а ответный - на выезде 29 июля.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" "Aşdod"la oyunlar üçün iştirak ərizəsini açıqladı - SİYAHI

Другие новости из категории

Токио-2020: Два футболиста сборной ЮАР сдали положительный тест на COVID-19
Токио-2020: Два футболиста сборной ЮАР сдали положительный тест на COVID-19
18 июля 2021 г. 16:49
Полиция Лондона разыскивает участников беспорядков во время финала Евро-2020
Полиция Лондона разыскивает участников беспорядков во время финала Евро-2020
18 июля 2021 г. 08:33
Махир Эмрели забил очередной гол за Легию
Махир Эмрели забил очередной гол за "Легию"
18 июля 2021 г. 00:33
Зенит стал обладателем Суперкубка России
"Зенит" стал обладателем Суперкубка России
17 июля 2021 г. 22:31
Ювентус обсудит с Роналду продление контракта
"Ювентус" обсудит с Роналду продление контракта
17 июля 2021 г. 18:41
Бэйл не будет играть в Тоттенхэме в новом сезоне
Бэйл не будет играть в "Тоттенхэме" в новом сезоне
17 июля 2021 г. 11:53
Махир Эмрели поборется за Суперкубок Польши
Махир Эмрели поборется за Суперкубок Польши
17 июля 2021 г. 10:43
Нефтчи подписал контракт с очередным легионером
"Нефтчи" подписал контракт с очередным легионером
17 июля 2021 г. 00:57
Финалы Лиги Европы пройдут в Дублине и Бильбао
Финалы Лиги Европы пройдут в Дублине и Бильбао
16 июля 2021 г. 21:43
Стамбул примет финал Лиги чемпионов
Стамбул примет финал Лиги чемпионов
16 июля 2021 г. 21:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi