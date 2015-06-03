​Интерпол выдал ордер на арест шести экс-чиновников ФИФА

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Интерпол по запросу США выдал "красный ордер" на арест бывших чиновников ФИФА, обвиняемых в коррупции, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

На прошлой неделе в Цюрихе по обвинению в коррупции был арестован ряд высокопоставленных чиновников ФИФА, в том числе вице-президенты организации Джеффри Уэбб и Эухенио Фигередо, а также Эдуардо Ли, Хулио Рока, Костас Таккас, Рафаэль Эскивель, Хосе Мария Марин. Еще ряду чиновников предъявлены обвинения. В их числе экс-президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна, в недавнем прошлом вице-президент ФИФА Джек Уорнер и экс-президент Южноамериканской конфедерации футбола Николя Леос.

Ордер выдан на арест Уорнера, Леоса, а также представителей фирм, связанных с ФИФА Алехандро Бурзако, Уго и Мариано Джинкисов и Хосе Маргулиса.

"Красный ордер" является одним из способов, с помощью которого Интерпол оповещает своих членов о выдаче судебному органу ордера на арест отдельного лица и поиске его местонахождения с целью экстрадиции или схожего правомерного действия.