"Интер Майами" с Месси не смог выйти в финал Кубка чемпионов КОНКАКАФ

"Интер Майами" с Месси не смог выйти в финал Кубка чемпионов КОНКАКАФ

Клуб Главной футбольной лиги (MLS) "Интер Майами", за который выступает восьмикратный обладатель "Золотого мяча" аргентинец Лионель Месси, со счетом 1:3 проиграл "Ванкуверу" в ответном полуфинальном матче Кубка чемпионов Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).

Как передает Report, встреча прошла в Майами.

Месси провел на поле весь матч, не отметившись результативными действиями. Первый матч между командами завершился со счетом 2:0 в пользу "Ванкувера". Единственный гол "Интер Майами" за два матча забил испанский защитник Жорди Альба, результативную передачу сделал уругвайский нападающий Луис Суарес. Ранее оба футболиста выступали за испанскую "Барселону". В финале турнира "Ванкувер" сыграет с победителем противостояния между мексиканскими клубами "Крус Асуль" и "Тигрес". Их первый матч завершился со счетом 1:1, вторая встреча пройдет в ночь на 2 мая по московскому времени.