Хаби Алонсо останется в "Байере"

Наставник леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо останется в стане "фармацевтов" еще на один или два года.

Наставник леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо останется в стане "фармацевтов" еще на один или два года.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, "Ливерпуль" и мюнхенская "Бавария", которые считаются главными претендентами на Алонсо, придерживаются политики, согласно которой не будут выплачивать за тренера отступные. В связи с этим Хаби может присоединиться к этим клубам только в том случае, если "Байер" пойдет на уступки. Из-за этого шансы испанца задержаться в Леверкузене возросли.

Алонсо занимает пост главного тренера с 2022 года. Трудовой договор между сторонами рассчитан до середины 2026 года.

Отметим, что свой первый матч "Карабах" проведет против "Байера" дома 7 марта, а ответный - 14 марта на выезде.