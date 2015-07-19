Главу федерации футбола Боливии намерены обвинить в мошенничестве

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Боливийская прокуратура заявила, что арестованному накануне главе национальной федерации футбола Карлосу Чавесу будут предъявлены обвинения в мошенничестве и незаконном завладении средствами, которые исчезли в ходе подготовки к благотворительным матчам в 2013 году.

Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что речь идет о благотворительной игре между сборными Боливии и Бразилии.

Помимо руководства Федерацией футбола Боливии, Чавес также заведовал финансами Южноамериканской конфедерации футбола.

В мае этого года разгорелся крупнейший в истории ФИФА скандал: по подозрению в коррупции были задержаны высокопоставленные чиновники организации.

Американская прокуратура выдвинула против 14 функционеров, в том числе семи задержанных в Цюрихе, обвинения в вымогательстве, взятках и отмывании денег.