Главный тренер "Сумгайыт" и вратарь "Зиря" наказаны

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Дисциплинарный комитет АФФА наказал главного тренера клуба "Сумгайыт" Самира Аббасова.

Как сообщает Report, решение принято на заседании комитета АФФА. Из-за нарушения правил технической зоны юным тренером на матче 19-го тура Премьер-лиги Азербайджана между ФК "Сумгайыт" и "АЗАЛ", в следующем туре за матчем с "Зиря" ему придется наблюдать с трибуны. За повторение такого случая, клуб Аббасова был оштрафован на 1 600 манатов. В случае повторения аналогичного случая, в отношении клуба "Сумгайыт" будет применена более жесткая санкция.

Вратарю клуба "Зиря" Анару Назирову придется пропустить матч в следующем туре. Из-за нарушения на 74-й минуте матча с "Интер" он получил красную карточку. Этим Назиров нанес клубу ущерб на 200 манатов. На матче прошлого тура 4 игрока клуба "Интер" получили желтые карточки. По этой причине клуб оштрафован на 800 манатов.