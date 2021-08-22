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Главный тренер "Сабаила": Уровень мастерства "Карабаха" показал себя

Главный тренер "Сабаила": Уровень мастерства "Карабаха" показал себя "Поздравляю "Карабах", желаю удачи в игре Лиги конференций. У нас были свои наработки насчет матча. Некоторые осуществились, некоторые нет".
Футбол
22 августа 2021 г. 23:03
Главный тренер Сабаила: Уровень мастерства Карабаха показал себя

"Поздравляю "Карабах", желаю удачи в игре Лиги конференций. У нас были свои наработки насчет матча. Некоторые осуществились, некоторые нет".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции после матча второго тура Премьер-лиги Азербайджана, в котором они проиграли "Карабаху" со счетом 0:3, заявил главный тренер "Сабаила" Афтандил Гаджиев.

40-летний специалист отметил, что уровень мастерства “Карабаха” и умение использовать секундную невнимательность показали себя: "Голы, которые мы пропустили в первом тайме, решили судьбу игры. Однако и у нас были голевые моменты. Сегодня победила более сильная команда".

Гаджиев сказал, что матч был тяжелым для его команды: "Быстрая утомляемость футболистов, которые редко выходили на поле, была ожидаемой. Я верю, что мы улучшим нашу игру и заработаем очки. Наступает перерыв, у нас впереди 3 недели, чтобы лучше подготовиться к чемпионату".

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Версия на азербайджанском языке "Səbail"in baş məşqçisi: "Qarabağ"ın ustalıq səviyyəsi özünü göstərdi"

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