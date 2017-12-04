Главный тренер "Ромы" обратился к болельщикам по поводу матча с "Карабахом"

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Главный тренер итальянского клуба "Рома" Эусебио Ди Франческо обратился к болельщикам в канун матча против "Карабаха" в VI туре Лиги чемпионов.

Как сообщает Report, через Twitter и Instagram 48-летний специалист обратился к своим фанатам в связи с предстоящим 5 декабря на стадионе Olimpiko матчем: "Мы хотим победить и вместе с вами исполнить победную песню. Чтобы продолжить свой путь в ЛЧ, во вторник мы будем нуждаться в вашей поддержке. Хотим всех видеть на стадионе".

Отметим, что стадион Olimpiko рассчитан на 72 700 зрителей. По последним данным, на матч продано свыше 30 000 билетов. Матч начнется в 23:45 по бакинскому времени.