​“Галатасарай” стал чемпионом Турции

Стамбульский “Галатасарай“ обыграл “Истанбул Башакшехир“ и стал чемпионом Турции.

Встреча проходила на стадионе “Тюрк Телеком — Али Сами Йен“.

Перед матчем соперники вместе возглавляли турнирную таблицу Суперлиги, имея по 66 очков в активе. С учётом ничейного исхода игры первого круга между “Истанбул Башакшехир“ и “Галатасараем“ (1:1) победа в этой встрече гарантировала любой из команд выигрыш чемпионского титула за тур до его завершения, так как при равенстве очков место выше занимает тот, кто имеет преимущество в личных встречах. В итоге чемпионом страны стал “Галатасарай“.