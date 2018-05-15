"Габала" рассталась с иностранным нападающим

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ "Габала" решила расстаться с Фамусса Коне, взятым в аренду у турецкого клуба "Гёзтепе".

Как сообщили Report в клубе, контракт с малийским нападающим не продлен.

По обоюдному согласию с "Гёзтепе", по окончании нынешнего сезона 24-летний форвард отправится в лагерь измирской команды.

С другой стороны "красно-черные" продлили контракт с вратарем Дмитрием Безотосным.

По условия контракта, украинский голкипер останется в "Габале" до июня 2019 года.

Отметим, что трансфер Дмитрия Безотосного осуществили в январе 2015 года.

Что касается Фамусса Коне, прошлым летом его взяли в аренду на год. Безотосный вышел в Премьер-лиге на 28 игр, а Коне за 22 матча забил 6 голов.