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Футболисты, сыгравшие в наибольшем числе матчей в XXI веке

Футболисты, сыгравшие в наибольшем числе матчей в XXI веке Названы футболисты, сыгравшие в наибольшем числе матчей в XXI веке и продолжающие свою карьеру.
Футбол
12 февраля 2022 г. 12:58
Футболисты, сыгравшие в наибольшем числе матчей в XXI веке

Названы футболисты, сыгравшие в наибольшем числе матчей в XXI веке и продолжающие свою карьеру.

Как передает Report со ссылкой на сайт Международной федерации футбольной истории и статистики, лидирует в списке игрок английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

37-летний нападающий в XXI веке сыграл в 1104 матчах.

Второе место занимает игрок испанской "Барселоны" Даниэл Алвес (1000). Игрок французского "ПСЖ" Лионель Месси закрепился на третьем месте (955), а Златан Ибрагимович из итальянского "Милана" – на четвертом (939).

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Версия на азербайджанском языке XXI əsrdə ən çox oyun keçirən futbolçular açıqlanıb

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