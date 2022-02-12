Футболисты, сыгравшие в наибольшем числе матчей в XXI веке

Названы футболисты, сыгравшие в наибольшем числе матчей в XXI веке и продолжающие свою карьеру.

Названы футболисты, сыгравшие в наибольшем числе матчей в XXI веке и продолжающие свою карьеру.

Как передает Report со ссылкой на сайт Международной федерации футбольной истории и статистики, лидирует в списке игрок английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

37-летний нападающий в XXI веке сыграл в 1104 матчах.

Второе место занимает игрок испанской "Барселоны" Даниэл Алвес (1000). Игрок французского "ПСЖ" Лионель Месси закрепился на третьем месте (955), а Златан Ибрагимович из итальянского "Милана" – на четвертом (939).