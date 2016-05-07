​Футболист "Динамо Бухарест" умер после матча

Баку. 7 Май. REPORT.AZ/ Игрок футбольного клуба "Динамо Бухарест" Патрик Экенг умер после футбольного мачта с командой "Вииторул".

Как передает Report, 26-летний выходец из Камеруна упал в обморок во время второго тайма матча. На поле он пробыл около семи минут.

СМИ сообщают, что футболист был доставлен в больницу, где спустя два часа умер. По данным Рейтер, предполагаемой причиной смерти стал сердечный приступ.

Федерация футбола Камеруна подтвердила сообщения о смерти Экенга и принесла свои соболезнования.

Футболист начал профессиональную карьеру в 2008 году в камерунском футбольном клубе "Канон Яунде", затем играл во францзуском клубе "Ле-Ман" и в швейцарской "Лозанне".