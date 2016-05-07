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    ​Футболист "Динамо Бухарест" умер после матча

    Выходец из Камеруна упал в обморок во время второго тайма матча

    Баку. 7 Май. REPORT.AZ/ Игрок футбольного клуба "Динамо Бухарест" Патрик Экенг умер после футбольного мачта с командой "Вииторул".

    Как передает Report, 26-летний выходец из Камеруна упал в обморок во время второго тайма матча. На поле он пробыл около семи минут.

    СМИ сообщают, что футболист был доставлен в больницу, где спустя два часа умер. По данным Рейтер, предполагаемой причиной смерти стал сердечный приступ.

    Федерация футбола Камеруна подтвердила сообщения о смерти Экенга и принесла свои соболезнования.

    Футболист начал профессиональную карьеру в 2008 году в камерунском футбольном клубе "Канон Яунде", затем играл во францзуском клубе "Ле-Ман" и в швейцарской "Лозанне".

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