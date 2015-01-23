ФИФА лишилась трех крупнейших спонсоров

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Три крупнейших спонсоров ФИФА объявили о разрыве отношений с ассоциацией в четверг вечером, сообщает Report со ссылкой на Интерфакс.

По информации газеты Telegraph, среди них Castrol, Continental и Johnson&Johnson. Представители компаний подтвердили изданию, что "разорвали отношения с режимом Зеппа Блаттера" (главы ФИФА).

Ранее от сотрудничества с организацией отказались компании Sony и Emirates. Ни одна из них не назвала конкретные причины разрыва.

Поддержка пяти спонсоров приносила ФИФА более 1,5 млрд. долларов каждые четыре года. У всех были долгосрочные договоры на выделение средств.

На момент написания текста ФИФА не объявляла, найдена ли замена ушедшим фирмам.