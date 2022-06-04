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Фарке официально возглавил менхенгладбахскую "Боруссию"

Фарке официально возглавил менхенгладбахскую "Боруссию" Бывший наставник российского "Краснодара" Даниэль Фарке возглавил менхенгладбахскую "Боруссию".
Футбол
4 июня 2022 г. 19:20
Фарке официально возглавил менхенгладбахскую Боруссию

Бывший наставник российского "Краснодара" Даниэль Фарке возглавил менхенгладбахскую "Боруссию".

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт немецкого клуб, контракт тренера рассчитан до 2025 года.

Напомним, Даниэль Фарке 2 марта покинул пост главного тренера "Краснодара". Соглашение было расторгнуто по взаимному согласию. Фарке был назначен на пост главного тренера «Краснодара» 13 января 2022 года, однако под его руководством клуб не провел ни одной официальной игры.

Мёнхенгладбахская «Боруссия» и бывший главный тренер команды Ади Хюттер договорились о расторжении контракта по окончании сезона-2021/2022. Ранее сообщалось, что на должность главного тренера немецкого клуба также претендовал экс-защитник "Манчестер Сити" Венсан Компани, однако он близок к подписанию контракта с "Бёрнли".

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