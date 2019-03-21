Евро-2020: Объявлены стартовые составы сборных Хорватии и Азербайджана

Сборная Азербайджана по футболу проведет свой первый матч в группе Е в квалификационном раунде чемпионата Европы по футболу 2020 года. Как передает Report, команды выйдут с такими стартовыми составами:

Хорватия: 12. Калинич, 2. Брекало, 3. Баришич, 4. Перишич, 5. Чалета-Йар, 7. Ракитич, 8. Ковачич, 9. Крамарич, 10. Модрич (к), 20. Петкович, 21. Вида.

Запасные: 1. Ливакович, 23. Слуга, 6. Бартолец, 11. Брозович, 13. Влашич, 14. Брадарич, 15. Пашалич, 16. Милич, 17. Рог, 18. Ребич, 19. Бадель, Леовац.

Азербайджан: 1. С.Агаев, 2. Г.Гараев, 3. Ш.Рагимов, 4. Р.Мамедов, 5. М.Медведев (к), 6. Б.Гусейнов, 10. М.Мадатов, 11. Р.Шейдаев, 13. Д.Назаров, 14. Э.Исрафилов, 20. Р.Алмейда.

Запасные: 12. Э.Балаев, 23. Ш.Магомедалиев, 7. А.Абдуллаев, 8. Э.Махмудов, 9. Н.Алескеров, 15. О.Булудов, 16. Р.Дадашов, 18. А.Кривоцюк, 19. А.Бабаев, 21. Т.Халилзаде, 22. М.Аббасов.

Напомним, что сборную Азербайджана тренирует Никола Юрчевич, а сборную Хорватии – Златко Далич.

Отметим, что матч пройдет сегодня в Загребе на стадионе «Максимир» и начнется в 23:45 по бакинскому времени.