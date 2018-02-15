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    Двоих футболистов из ОАЭ оштрафовали за причёски

    Футболистам запрещено выбривать часть головы

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Полузащитник футбольного клуба "Аль-Айна" из ОАЭ Кейо и форвард "Аль-Вахды" Мурад Батну были оштрафованы за неприемлемые прически.

    Как передает Report со ссылкой на Goal, оба футболиста обязаны выплатить по 1000 дирхамов (около €219).

    Кроме того, игроки получили сообщения с предупреждением о "дальнейших последствиях", в случае если они не сменят прически.

    В чемпионате ОАЭ действуют правила относительно определенных типов причесок. В частности, футболистам запрещено выбривать часть головы.

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